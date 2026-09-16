Fujifilm представила компактную камеру Instax Pal 2

Вчера компания Fujifilm представила преемницу компактной и необычной камеры Instax Pal, которая дебютировала три года назад вместе с портативным фотопринтером. Оригинальная Instax Pal представляла собой миниатюрную камеру размером с ладонь с круглым корпусом, лишённую экрана и видоискателя. Новая Instax Pal 2 получила и то и другое, а её дизайн напоминает уменьшенную аналоговую плёночную камеру. Внешне новинка также похожа на популярные компактные модели вроде Kodak Charmera, однако её характеристики позволяют рассчитывать на более качественные снимки. Камера оснащена сенсором размером 1/3,06 дюйма и объективом 28 мм с диафрагмой f/2.2, максимальное разрешение снимков составляет 10 Мп, что значительно больше 1,6 Мп у Kodak Charmera.

Для кадрирования Fujifilm Instax Pal 2 получила оптический видоискатель и расположенный сверху 1,3-дюймовый LCD-экран. Камера поддерживает автофокусировку, в том числе с опциональным распознаванием лиц, а пользователь может вручную регулировать ISO, выдержку и экспокоррекцию. На верхней панели расположены кнопка спуска затвора, джойстик и функциональный рычаг, напоминающий механизм продвижения плёнки в старых аналоговых камерах. При этом Instax Pal 2 подключается к мобильному приложению Fujifilm, через которое можно выбирать и загружать на камеру различные эффекты или передавать фотографии на смартфон для последующей печати. Для беспроводного подключения используется Bluetooth, также предусмотрен выдвижной порт USB Type-C.