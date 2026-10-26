Представлена компактная камера Sigma FP2

Спустя семь лет после выхода оригинальной Sigma fp, которую компания называла самой маленькой и лёгкой полнокадровой беззеркальной камерой в мире, производитель представил её преемницу. Новая Sigma FP2 сохранила компактные размеры предшественницы, но получила ряд улучшений, включая обновлённый сенсор, поворотный дисплей и увеличенное время автономной работы. Главным нововведением стала полнокадровая CMOS-матрица разрешением 24,5 Мп с обратной засветкой и частично многослойной конструкцией. По разрешению она немного уступает сенсору оригинальной fp на 24,6 Мп, однако новая архитектура обеспечивает более быстрое считывание данных. Это уменьшает эффект роллинг-шаттера при фотосъёмке, хотя камера по-прежнему использует исключительно электронный затвор.

Ускоренное считывание данных также позволило улучшить автофокус, в котором появилась функция распознавания птиц в дополнение к определению людей и других животных. Скорость серийной съёмки достигает 20 кадров в секунду, при видеозаписи камера поддерживает разрешение до 6K при 60 кадрах в секунду или 4K при 120 кадрах в секунду. Ещё Sigma FP2 унаследовала лаконичный компактный корпус оригинальной модели. Впрочем, такое исполнение по-прежнему может создавать неудобства при съёмке, особенно с длиннофокусными объективами. На задней панели расположен 3,2-дюймовый сенсорный LCD-дисплей с разрешением 2,1 миллиона точек. Цена пока что под вопросом, но она очень высокая.
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