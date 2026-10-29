Флагман Motorola Signature 27 получит 200-Мп камеру

На сайте одного из португальских ритейлеров обнаружилась страница еще не представленного официально смартфона Motorola Signature 27. По данным сайта, аппарат оснастят топовой 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, батареей ёмкостью 7000 мАч, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископный объектив с 5-кратным оптическим приближением), корпусом с металлической боковой рамкой, акустической системой Bang & Olufsen и гарантией обновлений в течение семи лет. Конфигурация с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдется в Европе в 1595 евро. Любопытно, что топовый Samsung Galaxy S26 Ultra с тем же объёмом памяти стоит 1450 евро. Официальный релиз Motorola Signature 27 ожидается в следующем месяце.

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