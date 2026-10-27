Fujifilm представила камеру мгновенной печати Instax Mini Evo 2

Компания Fujifilm стремится найти баланс между развлечением и фотографией в своей новой гибридной камере мгновенной печати Instax Mini Evo 2. Как и предшественница, новинка больше напоминает обычную цифровую камеру со встроенным принтером, чем ретро-устройство. При этом модель получила несколько заметных улучшений — увеличенный сенсор размером 1/2,77 дюйма вместо 1/5 дюйма у первого поколения, более крупный 4,5-дюймовый дисплей с сенсорным управлением и возможность записывать видео. Правда, ролики сохраняют только несколько секунд. Видеосъёмка по современным меркам имеет ряд ограничений — файлы MP4 можно сохранять только на карту microSD, хотя для фотографий предусмотрена встроенная память. Звук не записывается, а разрешение видео ограничено 560х992 пикселями при частоте 24 кадра в секунду. Тем не менее для камеры мгновенной печати такая функция стала неожиданным дополнением.

Instax Mini Evo 2 — первая модель серии Instax с ЖК-дисплеем и сенсорным управлением. Fujifilm отказалась от расположенных на задней панели кнопок в пользу большого экрана, занимающего всю её поверхность. При этом производитель сохранил физические элементы управления, включая два диска и рычаг печати, стилизованный под механизм старых плёночных камер. Настройки доступны как через сенсорный экран, так и с помощью дисков. Пользователям предлагаются десять эффектов плёнки и столько же эффектов объектива. Также предусмотрены настройки экспозиции, баланса белого и вспышки.
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