Представлена камера мгновенной печати Polaroid Mod

Компания Polaroid представила новую камеру мгновенной печати, которая позволяет фотографам экспериментировать со снимками не только за счёт изменения диафрагмы или выдержки. На передней панели Polaroid Mod расположен диск Brightness для регулировки экспозиции, а вокруг объектива находится отдельный переключатель для выбора одного из четырё творческих режимов съёмки. Каждый из них создаёт уникальный аналоговый эффект непосредственно во время съёмки кадра. Например, два режима позволяют объединять несколько экспозиций в одном снимке. Для этого камера предлагает последовательно сделать два отдельных кадра, после чего Double Exposure накладывает два изображения друг на друга, объединяя разные объекты или сцены. Split Shot разделяет кадр на две части с помощью вращающегося аксессуара, который поочерёдно закрывает половину объектива.

А режим Light Painting использует длинную выдержку для съёмки световых следов от фонарика, бенгальского огня или другого яркого источника освещения. При этом камера устанавливается на устойчивый штатив, чтобы неподвижные объекты в кадре не получались размытыми. Также Polaroid Mod совместима с фотоплёнкой Polaroid i-Type и в цветном и чёрно-белом вариантах, а одного полного заряда аккумулятора ёмкостью 750 мАч хватает максимум на 15 упаковок плёнки, то есть до 120 снимков. Камера получила систему с двумя объективами и фиксированным фокусом — в ней используются стандартный объектив с фокусным расстоянием 103 мм и портретный объектив на 95 мм.