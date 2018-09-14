Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 представлены в России

13 сентября в Москве состоялась российская презентация полнокадровых беззрекальных камер Nikon Z6 и Z7. Вместе с этими камерами были также представлены три новых объектива с байонетом большего диаметра — NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S, NIKKOR Z 50mm f/1.8 S.

Общие особенности Nikon Z 6 и Z 7

Обе камеры Nikon Z 6 и Z 7 получили новую полнокадровую КМОП-матрицу формата FX со встроенной АФ и новейшей системой обработки изображений EXPEED 6, которая ощутимо повышает резкость и четкость изображений.

Корпус моделей имеет небольшие размеры с удобной эргономикой и надежным хватом. Также Z 6 и Z 7 оснащены дисплеем с информацией о настройках, расположенный на верхней панели.

Новый электронный видоискатель оснащен OLED монитором с разрешением около 3690 тыс. точек. Он обеспечивает 100-процентное покрытие кадра, четкость картинки и низкую нагрузку на глаза. Для защиты от грязи окно окуляра имеет фотосодержащее покрытие. К сожалению, обе модели получили поворотный дисплей без возможности разворота по горизонтали, поэтому про съемку влогов можно сразу забыть.

Nikon Z 6

Z 6 является универсальной фотокамерой формата FX с разрешением 24,5 млн пикселей. Она имеет диапазон чувствительности ISO от 100 до 51 200 единиц, поддерживает запись полнокадрового видео 4K UHD со считыванием полного количества пикселей. Ее разрешение составляет 24,5 млн эффективных пикселей.

Nikon Z 7

Фотокамера Z 7 является более продвинутой и имеет разрешение уже в 45,7 млн эффективных пикселей и поддерживает стандартный диапазон чувствительности ISO от 64 до 25 600 единиц. Благодаря 493 точками фокусировки обеспечивается покрытие приблизительно 90 % площади изображения как вертикально, так и горизонтально. В этой гибридной системе АФ используется алгоритм, оптимизированный для матрицы формата FX. Он позволяет при фокусировке автоматически переключаться с АФ с определением фазы в фокальной плоскости на АФ с функцией определения контраста.

Цены

Стоимость фотокамер Z 6 и Z 7 в России составит 159 990 и 259 990 рублей соответственно. Также будут доступны комплекты по привлекательным ценам: Nikon Z 7 с зум-объективом NIKKOR Z 24-70mm f/4 S (304 990 руб.) и Nikon Z 6 с зум-объективом NIKKOR Z 24-70mm f/4 S (204 990 руб.).

Новые объективы

К семейству камер серии Z вышли также три новых объектива и переходника к старому байонету FTZ. Стандартный зум-объектив NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием NIKKOR Z 35mm f/1.8 S и стандартный объектив с постоянным фокусным расстоянием NIKKOR Z 50mm f/1.8 S. Все три объектива получили кольцо управления, на которое можно установить дополнительную функцию для большего удобства.