BioWare анонсировала тизер к Dragon Age Dreadwolf

BioWare анонсировала на своей официальной странице новый тизер Dragon Age Dreadwolf. В нем подтверждается, что в игру возвращается злодей - Солас Dreadwolf (Ужасный Волк). На данный момент, не упоминается дата релиза и другие подробности об игре. Издателем игры выступает компания EA. Они примут участие в мероприятии The Game Awards, но скорее всего информации об Dragon Age Dreadwolf ждать не стоит, так как EA покажет грядущую игру Star Wars Jedi: Survivor.

Ожидаемая дата выхода Dragon Age Dreadwolf запланирована на четвертый квартал на 2023 года.

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