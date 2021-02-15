Biomutant публикует системные требования

Biomutant разрабатывается шведской студией Experiment 101. Официальный запуск игры намечен на 25 мая 2021 года. На странице игры в сервисе Steam появились системные требования к PC.

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