Biomutant публикует системные требования

Biomutant разрабатывается шведской студией Experiment 101. Официальный запуск игры намечен на 25 мая 2021 года. На странице игры в сервисе Steam появились системные требования к PC.
Минимальные требования
- ОС: Windows 7 / 8.1 / 10 (64 бит)
- Процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5-4690K
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 960 или Radeon R9 380
- Память на жестком диске: 25 ГБ
Рекомендуемые требования
- OC: Windows 10 (64 бит)
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7-6700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 1660Ti или Radeon RX 590
- Память на жестком диске: 25 ГБ