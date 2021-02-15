Biomutant публикует системные требования

Biomutant разрабатывается шведской студией Experiment 101. Официальный запуск игры намечен на 25 мая 2021 года. На странице игры в сервисе Steam появились системные требования к PC.

Минимальные требования

  • ОС: Windows 7 / 8.1 / 10 (64 бит)
  • Процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5-4690K
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 960 или Radeon R9 380
  • Память на жестком диске: 25 ГБ

Рекомендуемые требования

  • OC: Windows 10 (64 бит)
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7-6700K
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660Ti или Radeon RX 590
  • Память на жестком диске: 25 ГБ

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