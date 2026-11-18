Бытовая техника Dreame в рамках Черной пятницы стала дешевле

Приобрести Dreame теперь реально по стоимости, характерной для «Черной пятницы». Максимальный размер скидки достигает 60 000 рублей — он действует на робот-пылесос Aqua10 Ultra Roller Complete. К сезону распродаж Dreame, международный производитель премиальной техники для дома и персонального ухода, объединил в единой подборке главные предложения года: среди них есть как флагманский робот-пылесос, так и устройства для кухни и ухода за волосами. Подобный ассортимент моделей по особым ценам будут продавать по 30 ноября включительно.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Dreame H15 Pro Heat

Dreame Z40 TangleCut Flex+

Dreame Tasti DZ30

Dreame Pilot

Если на поверхности пола остались разводы от еды, пролитых напитков либо отпечатки лап животных, нельзя допускать переноса уже впитанной грязи на очередной участок. В модели Aqua10 Ultra Roller Complete за это отвечает система AquaRoll: она подает чистую воду на роликовую швабру посредством 12 форсунок. Отработанная жидкость отжимается скребком в специальный контейнер, а затем ролик вновь смачивается свежей. Вращение швабры происходит со скоростью до 100 об/мин, при этом она прижимается к покрытию, что помогает стирать загрязнения. По завершении уборки станцией PowerDock опорожняется пылесборник, восполняется запас воды и отмеряется чистящее средство. Благодаря горячей самоочистке с системой ThermoHub с роликовой швабры удаляются жир и присохшие частицы грязи, а воздушная сушка при 70 °C готовит ее к следующему запуску.На «Черной пятнице» – 89 990 ₽ вместо 149 990 ₽.Нередко после приготовления ужина либо детского обеда на полу остаются соус, жир и разводы от сладких напитков. Пылесос H15 Pro Heat в режиме ThermoRinse постоянно промывает роликовую швабру свежей водой, нагретой до 85 °C; в месте соприкосновения с полом температура доходит до 55 °C. За счет нагрева загрязнения размягчаются, а отработанная жидкость скапливается в отдельном резервуаре. Роботизированная шторка GapFree™ при движении вперед поднимается, а при остановке или движении назад опускается — так мусор собирается вплотную к стене, а остаточная влага после прохода уменьшается.На «Черной пятнице» – 59 990 ₽ вместо 69 990 ₽.Пыль вдоль плинтуса и под диваном нередко приходится убирать отдельным проходом. В Z40 TangleCut Flex+ роботизированная шторка GapFree уменьшает зазор между насадкой и краем пола, поэтому мусор удается собирать вплотную к стенам и мебели. Корпус складывается на 90°, что позволяет убирать пространство под мебелью, а длина корпуса регулируется — высоту можно подогнать под рост пользователя. У обеих основных насадок установлены 194 движущихся лезвия TangleCut: они срезают намотавшиеся волосы, так что распутывать их вручную больше не нужно.На «Черной пятнице» – 43 990 ₽ вместо 47 990 ₽.Аэрогриль Tasti DZ30 позволяет приготовить курицу вместе с гарниром за один цикл: две чаши объемом по 5,5 л функционируют независимо, благодаря чему для каждого блюда задаются собственные время и температура. Суммарный объем достигает 11 л, а через смотровые окна с подсветкой за готовкой можно наблюдать, не открывая чаши. Система 360° Dual-Source Cyclonic Heat объединяет нагрев сверху и снизу с циркуляцией горячего воздуха — продукты подрумяниваются равномерно, и переворачивать их постоянно не требуется.На «Черной пятнице» – 17 990 ₽ вместо 22 990 ₽.Если феном пользуется сразу несколько человек, настройки проще сохранить, чем вновь выбирать их при каждом включении. Приложение Dreame Pilot позволяет хранить до трех пользовательских профилей. В режиме AI SmartCare датчики измеряют расстояние до головы, а также температуру и влажность волос, и в ходе сушки фен корректирует нагрев и силу потока — так снижается риск перегрева. Мотор Cyclone Motor выдает до 150 000 об/мин, а скорость воздушного потока достигает 70 м/с. Четыре насадки на магнитах упрощают переход от сушки к разглаживанию и укладке: устройство определяет, какая насадка установлена, и возвращает сохраненные для нее параметры.На «Черной пятнице» – 31 990 ₽ вместо 44 990 ₽.