Приобрести Dreame теперь реально по стоимости, характерной для «Черной пятницы». Максимальный размер скидки достигает 60 000 рублей — он действует на робот-пылесос Aqua10 Ultra Roller Complete. К сезону распродаж Dreame, международный производитель премиальной техники для дома и персонального ухода, объединил в единой подборке главные предложения года: среди них есть как флагманский робот-пылесос, так и устройства для кухни и ухода за волосами. Подобный ассортимент моделей по особым ценам будут продавать по 30 ноября включительно.
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Если на поверхности пола остались разводы от еды, пролитых напитков либо отпечатки лап животных, нельзя допускать переноса уже впитанной грязи на очередной участок. В модели Aqua10 Ultra Roller Complete за это отвечает система AquaRoll: она подает чистую воду на роликовую швабру посредством 12 форсунок. Отработанная жидкость отжимается скребком в специальный контейнер, а затем ролик вновь смачивается свежей. Вращение швабры происходит со скоростью до 100 об/мин, при этом она прижимается к покрытию, что помогает стирать загрязнения. По завершении уборки станцией PowerDock опорожняется пылесборник, восполняется запас воды и отмеряется чистящее средство. Благодаря горячей самоочистке с системой ThermoHub с роликовой швабры удаляются жир и присохшие частицы грязи, а воздушная сушка при 70 °C готовит ее к следующему запуску.
На «Черной пятнице» – 89 990 ₽ вместо 149 990 ₽.
Dreame H15 Pro Heat
Нередко после приготовления ужина либо детского обеда на полу остаются соус, жир и разводы от сладких напитков. Пылесос H15 Pro Heat в режиме ThermoRinse постоянно промывает роликовую швабру свежей водой, нагретой до 85 °C; в месте соприкосновения с полом температура доходит до 55 °C. За счет нагрева загрязнения размягчаются, а отработанная жидкость скапливается в отдельном резервуаре. Роботизированная шторка GapFree™ при движении вперед поднимается, а при остановке или движении назад опускается — так мусор собирается вплотную к стене, а остаточная влага после прохода уменьшается.
На «Черной пятнице» – 59 990 ₽ вместо 69 990 ₽.
Dreame Z40 TangleCut Flex+
Пыль вдоль плинтуса и под диваном нередко приходится убирать отдельным проходом. В Z40 TangleCut Flex+ роботизированная шторка GapFree уменьшает зазор между насадкой и краем пола, поэтому мусор удается собирать вплотную к стенам и мебели. Корпус складывается на 90°, что позволяет убирать пространство под мебелью, а длина корпуса регулируется — высоту можно подогнать под рост пользователя. У обеих основных насадок установлены 194 движущихся лезвия TangleCut: они срезают намотавшиеся волосы, так что распутывать их вручную больше не нужно.
На «Черной пятнице» – 43 990 ₽ вместо 47 990 ₽.
Dreame Tasti DZ30
Аэрогриль Tasti DZ30 позволяет приготовить курицу вместе с гарниром за один цикл: две чаши объемом по 5,5 л функционируют независимо, благодаря чему для каждого блюда задаются собственные время и температура. Суммарный объем достигает 11 л, а через смотровые окна с подсветкой за готовкой можно наблюдать, не открывая чаши. Система 360° Dual-Source Cyclonic Heat объединяет нагрев сверху и снизу с циркуляцией горячего воздуха — продукты подрумяниваются равномерно, и переворачивать их постоянно не требуется.
На «Черной пятнице» – 17 990 ₽ вместо 22 990 ₽.
Dreame Pilot
Если феном пользуется сразу несколько человек, настройки проще сохранить, чем вновь выбирать их при каждом включении. Приложение Dreame Pilot позволяет хранить до трех пользовательских профилей. В режиме AI SmartCare датчики измеряют расстояние до головы, а также температуру и влажность волос, и в ходе сушки фен корректирует нагрев и силу потока — так снижается риск перегрева. Мотор Cyclone Motor выдает до 150 000 об/мин, а скорость воздушного потока достигает 70 м/с. Четыре насадки на магнитах упрощают переход от сушки к разглаживанию и укладке: устройство определяет, какая насадка установлена, и возвращает сохраненные для нее параметры.
На «Черной пятнице» – 31 990 ₽ вместо 44 990 ₽.