Стоимость NVIDIA GeForce RTX 5080 перевалила за 2000 долларов

За последние недели стоимость NVIDIA GeForce RTX 5080 заметно возросла: теперь эта мощная карта оценивается почти в 2000 долларов. В связи с удорожанием на всех этапах поставок и нехваткой памяти GDDR7 объемом 16 ГБ цена стала вдвое выше изначально заявленной рекомендованной розничной стоимости. NVIDIA выпустила GeForce RTX 5080 в начале 2025 года с рекомендованной ценой 999 долларов. Но партнеры-производители предложили собственные варианты — новые печатные платы, более эффективное охлаждение и прочие улучшения, что постепенно подняло стоимость. Ситуация с ценой усугубилась на фоне дефицита памяти: модули GDDR7, применяемые в этой карте, существенно подорожали.

В американских торговых сетях, включая Best Buy, Micro Center, Amazon, Newegg, B&H и другие, ценник теперь стартует примерно с 2000 долларов. На сайте B&H прежние объявления показывают более привлекательные цены, однако отмечены как «Временно нет в наличии». В продаже остаются лишь позиции стоимостью от 2000 долларов и выше, что говорит о пересмотре цен во всех розничных каналах. Всего за два месяца стоимость этих товаров выросла с 1200 до 2000 долларов — это резкий скачок цен.
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