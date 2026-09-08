Intel с октября готовит повышение цен на 10%

Intel анонсирует очередной этап удорожания CPU для десктопов и ноутбуков — с октября цены вырастут ещё на 10%. Это продолжение серии поэтапных повышений, которые компания проводила на протяжении всего прошлого года. В опубликованном материале не указано, распространяется ли новый ценовой шаг исключительно на стационарные процессоры или же затронет и мобильные чипы. Отраслевые инсайдеры, на которых ссылается издание, утверждают, что главной целью здесь является наращивание валовой маржи, а не борьба за рыночную долю. Данный подход выглядит особенно значимым на фоне прогнозов, согласно которым глобальные отгрузки ПК в 2027 году снизятся с 260 млн до примерно 250 млн устройств, при том что цены продолжат расти. Если Intel удастся довести поставки своих процессоров до отметки в 200 млн единиц, то, по оценке DIGITIMES, её доля на рынке может восстановиться до уровня около 78%.

Кроме того, в отчёте говорится, что Intel рассматривает вариант полного отказа от выпуска своей малоприбыльной продуктовой линейки Small Core. Подобное решение может открыть Qualcomm и MediaTek дополнительные возможности для экспансии в сегменты промышленных ПК и чипов для интернета вещей, где сейчас лидирует Intel. В части организационных изменений источники допускают сокращение штата ещё на 5–10% — после того, как в июле уже были проведены урезания в подразделении, отвечающем за дата-центры и ИИ-направление. Согласно имеющимся данным, сейчас в компании трудится порядка 75 тысяч человек, хотя те же источники отмечают, что Intel не собирается останавливать найм новых сотрудников параллельно с возможными увольнениями, а текущая численность персонала уже признаётся руководством разумной.