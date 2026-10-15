TCL сала лидером на российском рынке телевизоров в первом полугодии 2026

Усиление позиций TCL совпадает с трансформацией покупательских предпочтений. Согласно информации «М.Видео», российские потребители всё чаще отдают предпочтение телевизорам с диагональю 43, 50 и 55 дюймов, при этом модели с экраном от 43 дюймов и выше уже формируют практически половину рынка. Параллельно наблюдается рост спроса на устройства с повышенным качеством изображения, широкими мультимедийными возможностями и интеллектуальными функциями.
Именно эти тенденции учитывает TCL, последовательно расширяя ассортимент телевизоров и предлагая решения в разных ценовых категориях — от бюджетных вариантов до премиальных моделей с технологиями SQD-Mini LED и Micro LED. В 2026 году компания вывела на российский рынок телевизоры нового поколения с технологией SQD-Mini LED — набором решений, который сочетает высокую точность регулировки яркости, технологию квантовых точек Super QLED и фильтр Ultra Color.