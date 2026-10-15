TCL сала лидером на российском рынке телевизоров в первом полугодии 2026

По результатам первых шести месяцев 2026 года компания TCL вышла на первое место на российском телевизионном рынке. Как свидетельствуют данные отечественного ритейлера электроники «М.Видео», TCL стала крупнейшим производителем телевизоров по показателю выручки. За первое полугодие 2026 года в стране реализовали 3,48 миллиона телевизоров, а совокупная сумма продаж составила 97,6 миллиарда рублей. По объёму выручки TCL обошла таких конкурентов, как Hisense, Samsung, Haier и Xiaomi, заняв лидирующую позицию.

Усиление позиций TCL совпадает с трансформацией покупательских предпочтений. Согласно информации «М.Видео», российские потребители всё чаще отдают предпочтение телевизорам с диагональю 43, 50 и 55 дюймов, при этом модели с экраном от 43 дюймов и выше уже формируют практически половину рынка. Параллельно наблюдается рост спроса на устройства с повышенным качеством изображения, широкими мультимедийными возможностями и интеллектуальными функциями.

Именно эти тенденции учитывает TCL, последовательно расширяя ассортимент телевизоров и предлагая решения в разных ценовых категориях — от бюджетных вариантов до премиальных моделей с технологиями SQD-Mini LED и Micro LED. В 2026 году компания вывела на российский рынок телевизоры нового поколения с технологией SQD-Mini LED — набором решений, который сочетает высокую точность регулировки яркости, технологию квантовых точек Super QLED и фильтр Ultra Color.