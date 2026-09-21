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Хидео Кодзима сообщил, что Sony отказалась от партнерства без объяснения причин

В ходе видеозвстречи в Zoom, состоявшейся в июне, Хидео Кодзима сообщил, что PlayStation приняла решение прекратить участие в проекте PHYSINT. По его словам, Sony не предоставила объяснений, хотя он также признал, что сам не задавал уточняющих вопросов во время разговора, и что с тех пор компания с ним не связывалась. Кодзима подчеркнул, что после примерно тридцати лет партнерства между ними «нет конфликтов», однако добавил, что предпочел бы узнать о таком решении раньше. После этого его студия в течение трех месяцев искала нового партнера, пока не выбрала Xbox, с которой уже имела опыт совместной работы над проектом OD. Судя по всему, интервью было записано до публикации отчета Bloomberg о прекращении сотрудничества.

В упомянутом отчете со ссылкой на анонимные источники говорилось, что PHYSINT отстает от графика и превышает бюджет, а также что игры Death Stranding не принесли PlayStation ожидаемой прибыли. Kojima Productions позже назвала эти утверждения необоснованными, отметив, что компания находится в хорошем состоянии и рентабельна. Отвечая на вопрос о возможном выходе PHYSINT на платформе Sony, Кодзима сказал, что не располагает такой информацией и что этот вопрос следует адресовать Xbox. Он добавил, что, по его мнению, Xbox стремится привлечь как можно больше игроков, но он не уверен в этом, и пообещал, что более детальные сведения будут обнародованы позже. Создается впечатление, что конкретные платформы для релиза игры пока не определены.
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