Хидео Кодзима сообщил, что Sony отказалась от партнерства без объяснения причин

В упомянутом отчете со ссылкой на анонимные источники говорилось, что PHYSINT отстает от графика и превышает бюджет, а также что игры Death Stranding не принесли PlayStation ожидаемой прибыли. Kojima Productions позже назвала эти утверждения необоснованными, отметив, что компания находится в хорошем состоянии и рентабельна. Отвечая на вопрос о возможном выходе PHYSINT на платформе Sony, Кодзима сказал, что не располагает такой информацией и что этот вопрос следует адресовать Xbox. Он добавил, что, по его мнению, Xbox стремится привлечь как можно больше игроков, но он не уверен в этом, и пообещал, что более детальные сведения будут обнародованы позже. Создается впечатление, что конкретные платформы для релиза игры пока не определены.