Black Desert Mobile появился новый класс волшебника

У нас просто отличные новости для геймеров, которые обожают мультиплеерные ролевые проекты — компания Pearl Abyss, которая выступает разработчиком довольно популярной видеоигры Black Desert Mobile, официально сообщила о том, что вскоре в виртуальном мире появится новый класс волшебника — Игниус. Авторы проекта рассказали, что данный класс волшебника использует силы стихий, которые он получил от Хранителя огня Марга и Хранительницы воды Ане. Благодаря этому персонаж может наносить довольно внушительный урон по большой области за счёт мощных магических заклинаний, плюс герой специализируется на довольно медленных, но крайне эффективных и мощных магических заклинаниях, пробивающих защиту противника и нанося внушительный урон оппонентам.

Разработчики заявили, что данный класс является крайне эффективным в процессе крупномасштабных сражений, тогда как в драках один на один данный персонаж не будет пользоваться таким уж заметным успехом. Соответственно, геймеры, которые предпочитают сражаться с союзниками против большого количества противников, понимаю, как создавать выгодные условия для сражения и отлично справляются со сложными ситуациями, по достоинству оценят возможности нового класса. И, безусловно, это существенно повлияет на расстановку сил на поле боя, потому что теперь геймерам-оппонентам придётся учитывать, что против них сражается весьма опасный враг и что его особенности нападения стоит принимать во внимание.