Black Desert готовится к релизу крупнейшего апдейта Страна Утра

Вчера, в рамках мероприятия Summer Game Fest, разработчики Black Desert официально представили свежий трейлер грядущего обновления под названием «Страна Утра» — в видео можно увидеть весьма мощного босса Имуги. Стоит отметить, что это крупнейшее в году обновление для популярной видеоигры, так что нового контента будет очень много, а само обновление отправят в релиз уже в среду 14 июня. В рамках апдейта пользователи получат доступ к новому региону, при создании которого разработчики вдохновлялись средневековой эпохой Чосон. И игрокам придётся столкнуться с множеством различных боссов, которые созданы по образу персонажей из корейского фольклора. И самым сложным боссом, вероятно, выступит именно Имуги — могущественный босс Страны Утра.

Сразиться с этим противником можно будет сразу после того, как игрок успешно победит каждого босса, которые расположены в Стране Утра. Соответственно, это довольно сложный противник, для драки с которым нужно подготовиться. Впрочем, злобных оппонентов в игре предостаточно и так, плюс разработчики обещают интересную сюжетную линию, которая позволит посмотреть 80 кат-сцен, изучить 40 иллюстраций и 6000 озвученных реплик различных персонажей. Удивительно, но это сюжет для одного дополнения — у некоторых ААА-игр контента по сюжету меньше. Шикарные новости для поклонников видеоигры, которые давно хотели получить доступ к сложным сражениям с опасными боссами и новому контенту. Совсем скоро этого будет предостаточно.