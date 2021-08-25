Black Myth: WuKong выглядит потрясающе с поддержкой NVIDIA DLSS

Black Myth: Wukong - ролевая игра от китайского разработчика Game Science перенесена на игровой движок Unreal Engine 5. Игра также получит поддержку технологии NVIDIA DLSS для повышения производительности.

Black Myth: Wukong - это приключенческая игра, разработанная Game Science, посвященная легендарному китайскому роману «Путешествие на Запад». Это история, полная интригующих персонажей и заставляющих задуматься диалогов, которая в сочетании с высококачественной графикой оживит восточный фэнтезийный мир для всех геймеров. Компания NVIDIA поделилась 12-минутным трейлером игрового процесса демонстрирующего нам превосходную графику в разрешении 4K.

В интервью IGN China в 2020 году Game Science заявила, что они планируют выпустить Black Myth: Wukong к 2023 году на ПК и консолях.

Комментарии и отзывы Black Myth: WuKong
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