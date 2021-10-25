Бластер Halo Needler от компании Nerf

Компания Hasbro анонсировала выпуск модели Halo Needler, работающей на основе пуль, от Nerf, которая, может оправдать себя.

Halo Needler является одним из самых запоминающихся оружий видеоигры Halo когда - либо разработанных, инопланетное оружие стреляющая самонаводящимися шипами кристаллической плазмы , которые в последствии взрываются.

Это не тот бластер, который выплевывает дротики, бросая их между двумя колесами и создавая потенциально раздражающие звуки раскрутки. Если положить палец на спусковой крючок, загорится свет шипов, а при нажатии на него сразу активируется весь механизм: серия шестерен с приводом от моторчика, которая оттягивает подпружиненный поршень назад, чтобы выстрелить и продвинуть барабан.

Он требует 6 батареек AA, а за существенную цену вы также получите подставку для крепления на полке и оставить его включенным в режиме отображения.
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