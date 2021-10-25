Бластер Halo Needler от компании Nerf

Halo Needler является одним из самых запоминающихся оружий видеоигры Halo когда - либо разработанных, инопланетное оружие стреляющая самонаводящимися шипами кристаллической плазмы , которые в последствии взрываются.
Это не тот бластер, который выплевывает дротики, бросая их между двумя колесами и создавая потенциально раздражающие звуки раскрутки. Если положить палец на спусковой крючок, загорится свет шипов, а при нажатии на него сразу активируется весь механизм: серия шестерен с приводом от моторчика, которая оттягивает подпружиненный поршень назад, чтобы выстрелить и продвинуть барабан.
Он требует 6 батареек AA, а за существенную цену вы также получите подставку для крепления на полке и оставить его включенным в режиме отображения.