Близится запуск первого сезона в Battlefield 2042

Команда DICE рассказали подробности касаемо первого сезона игры Battlefield 2042. Он выйдет в следующем месяце. DICE работала над четырьмя отдельными, но важными элементами, которые до сих пор были недоработаны в BF2042, а именно над картами, опытом и режимами, а также над игровым процессом и новым контентом. Battlefield 2042 не только получит новые карты с 1-м сезоном, но улучшенные стартовые карты, они получат переработанное игровое пространство, включающее больше укрытий, новые позиции флагов и общую оптимизацию. DICE вносят гораздо больше изменений в обновление первого сезона, включая «новых специалистов, новые карты, новое оружие и гаджеты, которые помогают расширить песочницу» вместе с боевым пропуском.

"Режим завоевания на 128 игроков немного изменен, чтобы в нем было меньше секторов и точек захвата, поскольку мы вводим новый контент и обновляем часть нашего существующего контента." - говорят разработчики из DICE. Режим прорыва полностью сокращен до 64 игроков. Новый сезон добавит новые игровые режимы для 32 игроков, такие как Rush, а поддержка флагманского игрового режима BF2042, Hazard Zone, полностью прекращается — за исключением существенных исправлений ошибок. Кроме того, улучшена анимация от третьего лица.
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