Blizzard анонсировала новую мобильную игру «Warcraft Arclight Rumble»

Сегодня Blizzard выпустила трейлер Warcraft Arclight Rumble , бесплатной одиночной стратегической игры, выход которой запланирован на конец этого года. В игре представлены коллекционные фигурки Warcraft Mini, которыми игроки смогут управлять, чтобы побеждать злых персонажей во вселенной Warcraft.

В описании игры в магазине Google Play говорится, что у игроков будет возможность создавать армии из пяти игровых семей: Альянс, Орда, Звери, Нежить и Черная Гора. Игроки могут выбрать режим одиночной игры или сойтись лицом к лицу в битвах PvP. В Arclight Rumble будет несколько режимов, включая Conquest, Dungeons, Raids и Co-Op. Всего в игре представлено более 60 персонажей, с возможностью разблокировать новые навыки и улучшать персонажей по мере повышения уровня. На веб-сайте игры есть еще более подробная информация о грядущей игре, в том числе возможность предварительной регистрации для получения более подробной информации включая дату выпуска, которая еще не объявлена.
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