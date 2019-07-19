Blizzard добавит в Overwatch насильное разделение команды по ролям

Blizzard добавила разделение по ролям в соревновательный режим Overwatch.

По словам руководителя игры Джеффа Каплана, «Игра по ролям» улучшит качество матчей, дав геймерам больше контроля и креатива. Ограничение работает по системе 2-2-2: два «дамагера», два танка, и два пресонажа поддержки. Еще перед началом поиска матча, игрокам придется выбирать роль, с которой они останутся до конца боя. Blizzard добавит эту систему в быструю игру, соревновательный режим, а также киберспортивные соревнования. Единственный способ поиграть по классической схеме — искать матчи в «Классической быстрой игре».

Разработчики также уберут единый рейтинг, заменив его на три, которые разделят по соответствующим ролям. К тому же вместо десяти квалификационных матчей Blizzard сделает по пять для каждой роли. За квалификацию в роли будут давать стандартные награды, а если вы проходите квалификацию на трех ролях, то получите победные очки за каждый из рейтингов. Новые правила уже запустили на тестовых серверах Overwatch, а на публике они появятся 1 сентября. Также советуем посмотреть дневники разработчиков, где Джефф Каплан подробнее рассказал о работе нововведения.