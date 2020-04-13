Blizzard намерена провести мероприятие BlizzCon 2020

В настоящее время в связи с опасной ситуацией в мире, крупнейшие выставки IT-индустрии закрываются и переносятся. Но компания Blizzard намерена провести свое событие BlizzCon 2020 в этом году. Запланированная дата проведения ноябрь 2020 года.

Ситуация с COVID-19 вынуждает людей оставаться дома. Компания надеется, что ситуация стабилизируется к тому времени и они смогут устроить грандиозное шоу для своих фанатов.

Компания Blizzard продолжает работать над своими проектами на удаленной основе. В ближайшие дни будут объявлены новые обновления к играм и многое другое.