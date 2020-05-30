Blizzard отменила мероприятие BlizzCon 2020

Blizzard все-таки решила отменить ежегодный фестиваль BlizzCon 2020, посвященный основным играм компании: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch. Представители компании не отрицают того, что фестиваль возможно пройдет в следующем году в режиме онлайн-трансляции. На BlizzCon компания демонстрировала игры, рассказывала о планах на будущее, устраивала разные конкурсы и дарила призы участникам.

Причиной отмены мероприятия стал COVID-19. Игровой фестиваль BlizzCon является одним из крупнейших выставок в индустрии развлечений в мире. В 2018 году выставку посетили 40 тысяч гостей.
Комментарии и отзывы Blizzard BlizzCon 2020
Обзоры:
Новости:
Видеоигра Sherlock Holmes: Chapter One появится в следующем году

Студия Frogwares намерена выпустить видеоигру Sherlock Holmes: Chapter One в следующем году. В первой гла...
Вышло крупное новое обновление для War Thunder Starfighters

Появилось крупное обновление для War Thunder под названием Starfighters. Теперь игра совместима с консоля...
Турнир по Dota 2 The ​​International 2020 перенесен

Юбилейный десятый международный турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 перенесен на неопределенный с...
Лучшая внешняя звуковая карта. Creative X-Fi Surround 5.1 ProЛучшая внешняя звуковая карта. Creative X-Fi Surround 5.1 Pro
Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем храненияОбзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем хранения
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUSЛучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS
Обзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Новое поколение умных часов от Tag Heuer...
Новое поколение умных часов от Tag HeuerКомпания Tag Heuer представила свои умные часы Connected третьего поколения. Они доступны в двух варианта...
Где купить бытовую технику на Украине...
Где купить бытовую технику на УкраинеПриобретение недвижимости всегда ознаменуется покупкой бытовой техники. Наш мир становится более современ...
Apple планирует выпустить наушники AirPo...
Apple планирует выпустить наушники AirPoApple планирует выпустить наушники AirPods Pro Lite во второй половине 2020 года. Задержки с выпуском свя...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A40s...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A40sЕсли вы следите за современным рынком смартфонов, то заметили, что производителям достаточно тяжело привл...
Смартфон OPPO A72 засветился на сайте ре...
Смартфон OPPO A72 засветился на сайте реВ базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне OPPO A72, который фигурирует...
Смартфон Redmi K30 5G подешевел на посто...
Смартфон Redmi K30 5G подешевел на постоГорячо всеми любимый флагманский смартфон Redmi K30 5G, который поступил в продажу в январе этого года по...
Видеоигра Valorant добавляет функцию рей...
Видеоигра Valorant добавляет функцию рейВ прошлой неделе был запущен закрытый бета-тест игры Valorant. Игроки очень просили добавления рейтинговы...
Представлен доступный планшет Huawei Mat...
Представлен доступный планшет Huawei MatКитайская компания Huawei представила в Европе бюджетный планшет MediaPad T8, который получил предустанов...
Apple iPad Pro получит новый дисплей...
Apple iPad Pro получит новый дисплейНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует вып...
Nintendo Switch продана в Японии в колич...
Nintendo Switch продана в Японии в количNintendo Switch была запущена в Японии в 2017 году. По своим техническим характеристикам, устройство прев...
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Ун...
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. УнСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию универсальный ноутбук ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T с д...
Представлена 3D-карта ASUS GT710-4H-SL-2...
Представлена 3D-карта ASUS GT710-4H-SL-2Компания ASUS представила графический адаптер GeForce GT 710, GT710-4H-SL-2GD5, который может похвастатьс...
Обзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжкаОбзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжка
Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство
Обзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройствОбзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройств
Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
Обзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего видаОбзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего вида
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor