Blizzard отменила мероприятие BlizzCon 2020

Blizzard все-таки решила отменить ежегодный фестиваль BlizzCon 2020, посвященный основным играм компании: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch. Представители компании не отрицают того, что фестиваль возможно пройдет в следующем году в режиме онлайн-трансляции. На BlizzCon компания демонстрировала игры, рассказывала о планах на будущее, устраивала разные конкурсы и дарила призы участникам.

Причиной отмены мероприятия стал COVID-19. Игровой фестиваль BlizzCon является одним из крупнейших выставок в индустрии развлечений в мире. В 2018 году выставку посетили 40 тысяч гостей.