Blizzard планирует выпустить новую игру на выживание

Когда Blizzard впервые анонсировала Overwatch, это была новая франшиза компании за долгое время. На протяжении десятилетий Blizzard концентрировалась только на трех франшизах — StarCraft, Warcraft и Diablo. Теперь похоже, что мы можем ожидать новую игру от компании в стиле выживания.

На своем веб-сайте Blizzard сообщила, что они работают над новой игрой на выживание, которая выйдет на ПК и консолях. Компания сообщает: «Blizzard приступает к следующему заданию. Вы отправитесь в совершенно новую вселенную, где обитает совершенно новая жизнь. Это место заполнено персонажами, которых вам еще предстоит встретить, истории, которые еще предстоит рассказать, и приключения, которые предстоит пережить. Огромное царство возможностей, ожидающее своего исследования». Учитывая график выпуска игр от Blizzard, геймерам не следует ожидать появления этой игры в ближайшие несколько лет.
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