Blizzard представила новую систему поиска игры Priority Pass в Overwatch

Blizzard, кажется нашла решение для проблемы связанной с очередями во время поиска игры. В основном, с этой проблемой сталкиваются игроки играющие на персонажах наносящих максимальный урон. Новая система Priority Pass позволит игрокам быстрее и эффективнее находить игры. На данный момент среднее время ожидания поиска игры составляет от 10 до 15 минут.

В Priority Pass игрок находится в очереди для каждой доступной роли, даже если он того не хочет. Выиграв игру вы заработаете приоритетные пропуски. Использовав пропуск, игрок получает приоритет на поиск игры. Данная система еще находится на стадии разработки, после полного тестирования разработчиками, Priority Pass будет доступно игрокам.
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