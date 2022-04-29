Blizzard представит первую мобильную игру Warcraft 3 мая

WoW — суперпопулярная франшиза. Спустя почти два десятилетия после своего запуска World of Warcraft по-прежнему набирает силу. На самом деле, последнее расширение MMORPG было выпущено в апреле, и сейчас активно работают над грядущим обновлением в ближайшем будущем. Но прежде чем все это произойдет, у Blizzard есть другие планы. Компания ведет долгосрочную игру туда, где она никогда раньше не была в мобильную индустрию.

В четверг игровая компания объявила в Твиттере, что 3 мая, в 10:00 по тихоокеанскому времени на Reveal.Blizzard.com проведет премьеру Warcraft 3 Mobile в прямом эфире. Это не первый случай, когда консольная франшиза становится мобильной. Например, Call of Duty и Fortnite уже выпустили собственные версии для телефонов и планшетов. Однако, помимо этого, очень мало подробностей о том, что повлечет за собой игра (помимо того, что действие происходит во вселенной Warcraft) или какие игровые механики будут использоваться. Интересно посмотреть, что эта игра может предложить как новым, так и старым игрокам.
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