Blizzard работает над мобильной версией игры Warcraft

В своем пресс-релизе о финансовых результатах за четвертый квартал 2021 года Activision Blizzard сообщила, что планирует выпустить Warcraft для мобильных устройств в этом году. Генеральный директор компании Бобби Котик сказал инвесторам год назад, что разработчик создал «множество бесплатных мобильных игр Warcraft », которые тогда уже находились в стадии продвинутой разработки. Blizzard еще предстоит раскрыть более подробную информацию об играх и более конкретные сроки, поэтому неясно, включают ли ее планы выпуска все эти события или лишь некоторые из них.

Слухи о мобильной игре Warcraft ходили по крайней мере с 2017 года. В 2018 году появились сообщения о том, что Blizzard работает над мобильной игрой для франшизы, которая будет похожа на Pokémon Go, что по-видимому, означает, что это игра с дополненной реальностью. Согласно отчету Kotaku, он разрабатывался «инкубационной» командой, которая была сформирована, когда соучредитель Аллен Адхам вернулся в компанию в 2016 году. Команда также стояла за мобильной игрой Diablo Immortal , которая выйдет в этом году.