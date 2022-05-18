Blizzard рассказала о будущем Overwatch 2

Первая бета-версия Overwatch 2 только что завершилась, и Blizzard уже готовится показать, что будет дальше с игрой — это произойдет на мероприятии 16 июня. Подробности о том, чего ожидать, пока довольно скудны, хотя студия предоставит некоторую информацию о следующей бета-версии шутера, а также о своих планах на ближайшие месяцы. Например, наряду с новым героем Sojourn и четырьмя свежими картами бета-версия представила еще один игровой режим, обновленный игровой движок, серьезные изменения многих героев и, что наиболее важно, изменение количества членов команды с шести до пяти.

Это лишь часть того, чем в конечном итоге станет Overwatch 2, но она все равно показалась очень свежей на фоне того, что демонстрировала оригинальная игра. Однако некоторые критики посчитали, что бета-версии было недостаточно после двух лет без значительных обновлений контента для оригинальной игры. Более того, некоторые геймеры предположили, что это был фактически большой патч. Команда Overwatch 2 заявила, что сосредоточилась на тестировании конкретных элементов в первой бета-версии — они доработают переход на команду 5 на 5, баланс и стабильность сборки и серверов. Было обещано, что в следующих бета-версиях будет представлено больше функций, героев и карт. Blizzard наверняка попытается убедить сомневающихся в том, что они на правильном пути с Overwatch 2, так что контента и правда должно быть очень много. Вопрос только в том, когда игра доберется до официального релиза.
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