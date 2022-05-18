Blizzard рассказала о будущем Overwatch 2

Это лишь часть того, чем в конечном итоге станет Overwatch 2, но она все равно показалась очень свежей на фоне того, что демонстрировала оригинальная игра. Однако некоторые критики посчитали, что бета-версии было недостаточно после двух лет без значительных обновлений контента для оригинальной игры. Более того, некоторые геймеры предположили, что это был фактически большой патч. Команда Overwatch 2 заявила, что сосредоточилась на тестировании конкретных элементов в первой бета-версии — они доработают переход на команду 5 на 5, баланс и стабильность сборки и серверов. Было обещано, что в следующих бета-версиях будет представлено больше функций, героев и карт. Blizzard наверняка попытается убедить сомневающихся в том, что они на правильном пути с Overwatch 2, так что контента и правда должно быть очень много. Вопрос только в том, когда игра доберется до официального релиза.