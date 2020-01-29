Blizzard судится в России с пиратскими серверами по World of Warcraft

Компания Blizzard подала в суд на пять сайтов, которые открыли и распространяют пиратские серверы игры World of Warcraft.

В список попали следующие кандидаты: Промэнэджед Элэлси, Овиэйч Сас, КлаудФлэйр Инк и БТС Телеком энд Хостинг Срл. Суд уже обязал Роскомнадзор заблокировать эти серверы вместе с сайтом.

Игровая компания Blizzard не раз обращалась в суды по всему миру, чтобы заблокировать пиратские серверы. Самым известным из них был сервер Nostalrius, на котором было почти миллион зарегистрированных игроков.