Blizzard выпустила свежий трейлер Warcraft Arclight Rumble

Поклонники Warcraft могут рассчитывать на новую мобильную игру в 2022 году. Сегодня Blizzard выпустила трейлер Warcraft Arclight Rumble, бесплатной одиночной стратегической игры, выход которой запланирован на конец этого года. В игре представлены коллекционные фигурки Warcraft Mini, которыми игроки смогут управлять, чтобы побеждать злых лидеров во вселенной Warcraft. В описании игры в магазине Google Play говорится, что у игроков будет возможность создавать армии из пяти игровых фракций: Альянс, Орда, Зверь, Нежить и Черная Гора. Игроки могут выбрать режим одиночной игры или сойтись лицом к лицу в битвах PvP. В Arclight Rumble будет несколько режимов, включая Conquest, Dungeons, Raids и Co-Op. Всего в игре представлено более 60 Warcraft Mini и персонажей, с возможностью разблокировать новые навыки и улучшать персонажей по мере повышения уровня.

На веб-сайте игры есть еще более подробная информация о грядущей игре, в том числе возможность предварительной регистрации для получения более подробной информации (включая дату выпуска, которая еще не объявлена). Если не принимать во внимание продолжающиеся судебные процессы Activision о сексуальных домогательствах на рабочем месте, для вселенной Warcraft это была пара хороших лет. Как отмечает PC Gamer, у расширения Shadowlands были проблемы, которые привели некоторых преданных поклонников WoW в волнение, но в итоге всё получилось довольно неплохо. Вышедший в прошлом месяце трейлер расширения Dragonlands также разочаровал некоторых фанатов, хотя там хотя бы были драконы.