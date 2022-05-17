Bloober Team работает над ремейком Silent Hill 2

Польская студия Bloober Team работает над ремейком сиквела Silent Hill 2. Ранее стало известно, что Bloober Team заключила новое лицензионное и дистрибьюторское соглашение с Sony Interactive Entertainment LLC, детали которого не разглашаются, хотя некоторые фанаты считают, что это может быть связано с новой подпиской PlayStation Plus. Также ходят слухи о Хидео Кодзиме и его возможной причастности к новому проекту Silent Hill.

Инсайдер NateTheHate сообщил в Твиттере, что Bloober Team работает над ремейком классической игры ужасов на выживание Silent Hill 2. Кроме того, как сообщается, в этом ремейке будут представлены переработанные головоломки и новые концовки. Последней деталью, был тот факт, что эта игра предположительно будет временным эксклюзивом для PlayStation.