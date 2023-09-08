Большинство взрослых геймеров разрешают детям играть в видеоигры

Разработчик и издатель видеоигр Astrum Entertainment провёл достаточно интересное исследование среди геймеров, которые уже имеют своих детей, и всего в данном опросе приняло участие почти 6000 человек. В рамках данного исследования разработчикам удалось выяснить, что треть родителей-геймеров играют совместно со своими детьми в различного рода видеоигры, при этом подавляющее большинство предоставляет своим детям возможность играть самостоятельно. Кроме того, что даже более интересно, больше 50% опрошенных считают, что видеоигры полезны для детей и они совершенно не против того, чтобы те связали свою жизнь с индустрией видеоигр. И это, безусловно, логичное умозаключение, потому что учёными давно доказано, что видеоигры позволяют развивать у детей реакцию, память и не только.

Стоит отметить, что 73% опрошенных родителей совершенно спокойно позволяют детям играть в видеоигры в любой момент, при этом 23% родителей не ограничивают своих детей в данном виде досуга, а 38% позволяют играть только после школы и различных обязательных занятий. Только 12% родителей позволяют детям играть в игры только на каникулах. Интересно, что 52% всех родителей считают, что видеоигры приносят пользу детям, а 59% взрослых геймеров-родителей не против, чтобы ребёнок связал свою жизнь с индустрией видеоигр — стал программистом, разработчиком, художником или что-то в таком духе. Крайне интересно, что ещё лет десять назад ситуация, вероятно, была совсем иная.