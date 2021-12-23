Большое обновление в легендарной RPG игры Ragnarök Online Prime

22 декабря на игровой платформе Фогейм вышло большое обновление Ragnarök Online Prime, которого очень ждали фанаты игры. Теперь в ней есть новая раса Дорамов и новые места для исследований и сражений.

Обновление называется «Кошачий переполох», и это неспроста. Впервые на официальном российском сервере Ragnarök Online Prime к уже существующим третьим профессиям Мидгарда присоединятся Призыватели — маги расы прямоходящих кошек. Норманы назвали их Дорамами, а выглядят они как самые настоящие симпатичные котики. Впрочем, умилительная внешность обманчива: Дорамы — отличные маги, умелые охотники, бесстрашные воины, опасные соперники и верные союзники. Они живут на собственном острове Лазанья (да, он сделан из сыра) и обладают навыками профессии Призывателя с самого рождения. А еще они умеют усиливать свои способности с помощью духов природы и перенимать способности растений, животных и обитателей моря. Одним словом, милая, но весьма мощная раса, которая делает геймплей еще ярче и разнообразнее.

Любителям влезть в неприятности (и выпутаться из них с профитом) обновление тоже понравится, ведь оно открывает доступ на 4-й этаж Соматологической лаборатории. Когда-то там орудовал безумный ученый, который ставил ужасающие эксперименты над людьми. С результатами этих экспериментов по-прежнему можно столкнуться на 4 этаже, поэтому отправиться туда могут только самые смелые и прокачанные игроки. Про эту опасную локацию известно совсем немного, потому что большинство исследователей оттуда так и не вернулось. А те, кто вернулись, рассказывали про запутанные лабиринты, опасных монстров и несметные сокровища, которые может получить тот, кто рискнет с ними сразиться. Лучше делать это в компании верных союзников — так шансы выбраться живым и с добычей гораздо больше.

Обновление уже доступно на платформе Фогейм, а вместе с ним игроков уже ждут праздничное событие, подарки и специальные предложения в лаунчере.

Комментарии и отзывы Ragnarök Online Prime
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