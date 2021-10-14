Borderlands 3 Ultimate Edition выйдет на физическом носителе

Borderlands 3 Ultimate Edition - это квинтэссенция Borderlands 3, включающая отмеченную наградами базовую игру, а также все шесть дополнений к контенту и полную коллекцию бонусных косметических наборов. Версии PlayStation 5 и Xbox Series X оптимизированы для того, чтобы в полной мере использовать вычислительную мощность оборудования нового поколения, позволяя играть со скоростью до 60 кадров в секунду в разрешении 4K во время одиночной игры и совместной сетевой игры, а также наслаждаться разделенным экраном для четырех игроков в локальном многопользовательском режиме.