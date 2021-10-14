Borderlands 3 Ultimate Edition выйдет на физическом носителе

К праздникам магазин 2K Store, запускает предварительные заказы в некоторых регионах для ограниченного выпуска Borderlands 3 Ultimate Edition на дисках для PlayStation5 и Xbox Series X. Запуск состоится 12 ноября 2021 года через 2K Store, грядущий выпуск станет первым выпуском Ultimate Edition на физических дисках. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым охотником за хранилищами, желающим пополнить свою коллекцию полок, или новичком, желающим получить универсальный пакет, эти физические диски идеально подходят для нового поколения.

Borderlands 3 Ultimate Edition - это квинтэссенция Borderlands 3, включающая отмеченную наградами базовую игру, а также все шесть дополнений к контенту и полную коллекцию бонусных косметических наборов. Версии PlayStation 5 и Xbox Series X оптимизированы для того, чтобы в полной мере использовать вычислительную мощность оборудования нового поколения, позволяя играть со скоростью до 60 кадров в секунду в разрешении 4K во время одиночной игры и совместной сетевой игры, а также наслаждаться разделенным экраном для четырех игроков в локальном многопользовательском режиме.