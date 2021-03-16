Бренд Pringles представит игру в формате role play

Этой весной Pringles окончательно переместит всех в виртуальное пространство и презентует первый в мире стрим-блокбастер - игру в формате role play, основную идею к которой придумал Сергей Лукьяненко, автор бестселлеров «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

Это будет новый интерактивный опыт, вдохновленный остросюжетными играми, фильмами и самими чипсами Pringles в уникальной подаче известного писателя-фантаста. Селебрити, популярные актеры озвучки и самые крутые блогеры примут участие в этом захватывающем интерактиве. Пользователи в режиме online смогут наблюдать за прохождением игры популярным стримером и летсплейщиком Эдуардом Перцем, но и будут помогать ему принимать решения, тем самым формируя дальнейший захватывающий сюжет и неожиданные развития игровых событий. Такого гейм-сообщество точно не видело!

Ещё до выхода стрим-блокбастера, Pringles взорвет и медиа-мир, проведя первую в России пресс-конференцию в специально созданном игровом мире Pringles, где приглашенные журналисты одними из первых смогут увидеть и пройти один из уровней игры, созданный специально для них. Обычные зрители тоже не останутся в стороне и смогут посмотреть часть пресс-конференции. Во время трансляции журналисты зададут вопросы Сергею Лукьяненко про концепцию и идею стрим-блокбастера, поговорят на тему гейминга и игр с Эдуардом Перцем, а также все участники и зрители конференции увидят презентацию нового вкуса чипсов и трех уникальных геймпадов Level Pringles, разработанных совместно с известным дизайнером, художником нового стиля ZAK MINI MONSTER. Зак также примет участие в пресс-конференции и лично расскажет о своих творениях. Это будут кастомные девайсы, которые покорят абсолютно всех пользователей.

Это еще не все сюрпризы! У каждого участника пресс-конференции и подписчиков суперпопулярного видеоблогера, репера и инфлюенсера Эльдара Джарахова будет возможность выиграть один из этих крутых геймпадов. Эльдар проведет розыгрыш геймпада прямо у себя на странице в Instagram! Подробную информацию о конкурсе и все актуальные новости ищите в социальных сетях Pringles Russia.

Играй на уровне Pringles. #LevelPringles