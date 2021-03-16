Бренд Pringles представит игру в формате role play

Этой весной Pringles окончательно переместит всех в виртуальное пространство и презентует первый в мире стрим-блокбастер - игру в формате role play, основную идею к которой придумал Сергей Лукьяненко, автор бестселлеров «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

Это будет новый интерактивный опыт, вдохновленный остросюжетными играми, фильмами и самими чипсами Pringles в уникальной подаче известного писателя-фантаста. Селебрити, популярные актеры озвучки и самые крутые блогеры примут участие в этом захватывающем интерактиве. Пользователи в режиме online смогут наблюдать за прохождением игры популярным стримером и летсплейщиком Эдуардом Перцем, но и будут помогать ему принимать решения, тем самым формируя дальнейший захватывающий сюжет и неожиданные развития игровых событий. Такого гейм-сообщество точно не видело!

Ещё до выхода стрим-блокбастера, Pringles взорвет и медиа-мир, проведя первую в России пресс-конференцию в специально созданном игровом мире Pringles, где приглашенные журналисты одними из первых смогут увидеть и пройти один из уровней игры, созданный специально для них. Обычные зрители тоже не останутся в стороне и смогут посмотреть часть пресс-конференции. Во время трансляции журналисты зададут вопросы Сергею Лукьяненко про концепцию и идею стрим-блокбастера, поговорят на тему гейминга и игр с Эдуардом Перцем, а также все участники и зрители конференции увидят презентацию нового вкуса чипсов и трех уникальных геймпадов Level Pringles, разработанных совместно с известным дизайнером, художником нового стиля ZAK MINI MONSTER. Зак также примет участие в пресс-конференции и лично расскажет о своих творениях. Это будут кастомные девайсы, которые покорят абсолютно всех пользователей.

Это еще не все сюрпризы! У каждого участника пресс-конференции и подписчиков суперпопулярного видеоблогера, репера и инфлюенсера Эльдара Джарахова будет возможность выиграть один из этих крутых геймпадов. Эльдар проведет розыгрыш геймпада прямо у себя на странице в Instagram! Подробную информацию о конкурсе и все актуальные новости ищите в социальных сетях Pringles Russia.

Играй на уровне Pringles. #LevelPringles

Комментарии и отзывы Pringles
Обзоры:
Новости:
Эксклюзив от Stadia игра Super Bomberman R Online получит версию для ПК

Одна из эксклюзивных игр от Stadia Super Bomberman R Online в скором времени выйдет на ПК. Разработчиком ...
Технологии Denuvo приходят в PlayStation 5 для борьбы с мошенниками

Sony PlayStation 5 и технологии Denuvo объединяются для борьбы с мошенниками и читерами. Разработчики игр...
Новый контент Warhammer: Vermintide 2 Chaos Wastes (Пустоши Хаоса) станет доступным в апреле

Видеоигре Warhammer: Vermintide 2 исполнилось уже три года. В честь этого, разработчик видеоигры шведская...
Обзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантиейОбзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантией
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Лучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPSЛучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPS
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Ничего не может так быстро восполнить нехватку острых эмоций, как прохождение стоящей игры в жанре хоррор...
Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для комп...
Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компТестируемая сегодня акустическая система SVEN MS-1095 выполнена в формате 2.1 и ориентирована она на испо...
Nikon Z6 II теперь может писать видео в ...
Nikon Z6 II теперь может писать видео в Компания Nikon выпустила обновление программного обеспечения версии 1.10 для полнокадровых беззеркалок Ni...
Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite показали на ф...
Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite показали на фПрофильный ресурс Slashleaks поделился фотографиями смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был предс...
Зарядное устройство Nubia Cube 22.5 Вт т...
Зарядное устройство Nubia Cube 22.5 Вт тZTE Corporation представила последний продукт на своем внутреннем рынке в Китае - Nubia Cube Charger. ...
Lenovo представила два монитора L24i-30 ...
Lenovo представила два монитора L24i-30 Lenovo L24i-30 и L27e-30 отличаются стильным дизайном. Оба монитора оснащены IPS-панелью, в сочетании с ш...
Камера Panasonic GH6 будет записывать 8K...
Камера Panasonic GH6 будет записывать 8KСетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере системы M4/3 – Panasonic GH6, выход кот...
Redmi Note 10 будут продавать без зарядк...
Redmi Note 10 будут продавать без зарядкКомпания Samsung начала экспериментировать с исключением аксессуаров из комплекта поставки своих телефоно...
В Samsung Galaxy Z Flip Lite не будет по...
В Samsung Galaxy Z Flip Lite не будет поПо последним данным, в следующем году компания Samsung выпустит сразу три складных смартфона: Galaxy Z Fo...
realme C20 выпустили во Вьетнаме на проц...
realme C20 выпустили во Вьетнаме на процКитайский бренд смартфонов Realme известен тем, что выпустил несколько весьма классных смартфонов за коро...
Apple прекращает выпуск компьютеров iMac...
Apple прекращает выпуск компьютеров iMacApple объявила о прекращении производства компьютеров iMac Pro. Напомним, что компьютеры Apple iMac Pro б...
ZTE Axon 30 Pro 5G прошел сертификацию Е...
ZTE Axon 30 Pro 5G прошел сертификацию ЕВ начале 2021 года компания ZTE выпустила смартфон ZTE Axon 30 Pro в Китае. Теперь смартфон ZTE Axon 30 P...
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor