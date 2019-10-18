Броня из Mass Effect появилась на хэллоуин в игре Anthem

В Многопользовательской экшен игре Anthem стартовал хэллоуинский ивент под названием Сезон черепов.
В рамках которого игроки смогут получить броню в стиле культовой Mass Effect.
Также добавили новые вариации лутбоксов, их можно открыть за специальную валюту, которая зарабатывается в ходе ивента. Среди наград есть броня из культовой серии Mass Effect, а также комплект в стиле монстров из Anthem.
Кроме того, разработчики еще переработали локацию Форт Тарсис в соответствии празднику хэллоуина. Там можно встретить приведения, кости, мистика и прочие атрибуты хэллоуина.
Плюс ко всему этому еще в режиме «свободной игры» добавили три новых миссии, их прохождение открывает доступ к новому боссу.