Броня из Mass Effect появилась на хэллоуин в игре Anthem

В Многопользовательской экшен игре Anthem стартовал хэллоуинский ивент под названием Сезон черепов.

В рамках которого игроки смогут получить броню в стиле культовой Mass Effect.

Также добавили новые вариации лутбоксов, их можно открыть за специальную валюту, которая зарабатывается в ходе ивента. Среди наград есть броня из культовой серии Mass Effect, а также комплект в стиле монстров из Anthem.

Кроме того, разработчики еще переработали локацию Форт Тарсис в соответствии празднику хэллоуина. Там можно встретить приведения, кости, мистика и прочие атрибуты хэллоуина.

Плюс ко всему этому еще в режиме «свободной игры» добавили три новых миссии, их прохождение открывает доступ к новому боссу.