Bunnyhug анонсировала ролевую игру Moonglow Bay про рыбалку

Разработчик Bunnyhug анонсировала ролевую игру Bunnyhug посвященную рыбалке.

В Moonglow Bay вы играете начинающим рыболовом, работая вместе с друзьями, семьей и соседями, чтобы отточить свои навыки рыбной ловли, укрепить отношения и восстановить раздробленное сообщество удаленного города. С дневником и удочкой в ​​руках исследуйте самые далекие уголки океана, от ледников до кипящих гейзеров. Научитесь забрасывать сети, ставить ловушки и ловить рыбу сквозь лед, документируя более 100 различных водных видов, раскрывая секреты залива Лунного сияния.

Moonglow Bay выйдет на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S в этом году.

Комментарии и отзывы Moonglow Bay
Обзоры:
Обзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленкиОбзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленки
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Лучшие наушники для игр. JBL C100SIЛучшие наушники для игр. JBL C100SI
Новости:
Edifier выпустила беспроводные наушники LolliPods Pro

Edifier выпустила беспроводные наушники LolliPods Pro, внешне напоминающих Apple AirPods Pro. ...
Bang & Olufsen выпускает наушники для геймеров Beoplay Portal

Bang & Olufsen представила игровые наушники Beoplay Portal. Модель представлена в трех цветовых вариантах...
AOC представила игровые гарнитуры GH200 и GH300

Компания AOC у всех на слуху благодаря своим мониторам. Теперь компания выпускает еще и игровые гарнитуры...
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
Redmi Note 10 засветился на новых фото...
Redmi Note 10 засветился на новых фотоСетевые источники поделились свежей порцией живых фото смартфона Redmi Note 10, официальный релиз которог...
C SEED M1 стоит безумных денег и выезжае...
C SEED M1 стоит безумных денег и выезжаеОфициально представлен новый C SEED M1 — это огромный 165-дюймовый складной телевизор с технологией Micro...
MSI выпустила 27-дюймовый монитор PRO 27...
MSI выпустила 27-дюймовый монитор PRO 27MSI добавила в свой ассортимент новый 27-дюймовый монитор с разрешением WQHD (2560x1440 пикселей). ...
Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились ...
Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились Бренд Redmi дал старт китайским продажам смартфонов Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+, первый из которых осна...
Poco X3 Pro с 120-Гц экраном и Snapdrago...
Poco X3 Pro с 120-Гц экраном и SnapdragoКомпания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов долгожданной моделью Poco X3 Pro, которой прочат судьбу ...
Опубликованы фото с камеры смартфона OPP...
Опубликованы фото с камеры смартфона OPPКомпания Oppo опубликовала фотографии, сделанные на камеру смартфона Find X3 Pro, который появится в прод...
OPPO Find X3 Lite просочилась перед запу...
OPPO Find X3 Lite просочилась перед запуВ сети просочилась изображения упаковки грядущего смартфона OPPO Find X3 Lite. ...
Внешний накопитель Crucial X6 предлагает...
Внешний накопитель Crucial X6 предлагаетCrucial выпускает внешний SSD-накопитель серии X6. Новые портативные накопители доступны в варианте на 50...
Монитор ViewSonic VA2732-MHD-7 оценен в ...
Монитор ViewSonic VA2732-MHD-7 оценен в Компания ViewSonic пополнила ассортимент доступных мониторов моделью VA2732-MHD-7, которая получила 27-дю...
OnePlus 6 и 6T получили новое обновление...
OnePlus 6 и 6T получили новое обновлениеOnePlus выпускает новое обновление для смартфонов OnePlus 6 и 6T которые дебютировали в 2018 году. Oxygen...
IPPON представила серию ИБП Back Basic S...
IPPON представила серию ИБП Back Basic SСерия ИБП Back Basic S Euro от IPPON - это компактные источники бесперебойного питания, предназначенные д...
Samsung Galaxy Z Fold получит обновление...
Samsung Galaxy Z Fold получит обновлениеSamsung Galaxy Z Fold получил обновление до Android 11. Обновление развертывается OTA (Over-The-Air) с ве...
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкойОбзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкой
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
Обзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантиейОбзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантией
Обзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HDОбзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HD
Обзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатураОбзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатура
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor