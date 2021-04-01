Bunnyhug анонсировала ролевую игру Moonglow Bay про рыбалку

Разработчик Bunnyhug анонсировала ролевую игру Bunnyhug посвященную рыбалке.

В Moonglow Bay вы играете начинающим рыболовом, работая вместе с друзьями, семьей и соседями, чтобы отточить свои навыки рыбной ловли, укрепить отношения и восстановить раздробленное сообщество удаленного города. С дневником и удочкой в ​​руках исследуйте самые далекие уголки океана, от ледников до кипящих гейзеров. Научитесь забрасывать сети, ставить ловушки и ловить рыбу сквозь лед, документируя более 100 различных водных видов, раскрывая секреты залива Лунного сияния.

Moonglow Bay выйдет на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S в этом году.