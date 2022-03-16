CBR+PNK: компьютерная ролевая игра в стиле киберпанк с дополненной реальностью

CBR+PNK — это новая компьютерная ролевая игра в жанре киберпанк. Во время которого вы играете за команду БЕГУНОВ, состоящую из наемников, преступников, активистов и им подобных, живущих на краю и бегущих в тенях песчаного, жестокого мира.

CBR+PNK: Augmented Edition, основанный на оригинальной цифровой брошюре, содержит восемь дополненных брошюр с восемью панелями в каждой, упакованных в специальную коробку для папок. Это новое издание содержит следующие изменения по сравнению с исходным выпуском:
  • Новые правила для загрузки и снаряжения, теперь позволяющие персонажам улучшать их на лету;
  • Обновлены правила для Cyber;
  • Аккуратная система обработки эпилогов, привязывающая их к выборам, сделанным во время бега;
  • Пересмотренные правила сопротивления и передышки;
  • Квалифицированные и элитные угрозы, чтобы избавить бегунов от страданий.
Комментарии и отзывы CBR+PNK
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