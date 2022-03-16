CBR+PNK: компьютерная ролевая игра в стиле киберпанк с дополненной реальностью

CBR+PNK — это новая компьютерная ролевая игра в жанре киберпанк. Во время которого вы играете за команду БЕГУНОВ, состоящую из наемников, преступников, активистов и им подобных, живущих на краю и бегущих в тенях песчаного, жестокого мира.

Новые правила для загрузки и снаряжения, теперь позволяющие персонажам улучшать их на лету;

Обновлены правила для Cyber;

Аккуратная система обработки эпилогов, привязывающая их к выборам, сделанным во время бега;

Пересмотренные правила сопротивления и передышки;

Квалифицированные и элитные угрозы, чтобы избавить бегунов от страданий.

CBR+PNK: Augmented Edition, основанный на оригинальной цифровой брошюре, содержит восемь дополненных брошюр с восемью панелями в каждой, упакованных в специальную коробку для папок. Это новое издание содержит следующие изменения по сравнению с исходным выпуском: