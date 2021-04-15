CD Projekt Red выпустила обновление 1.21 для Cyberpunk 2077 с многочисленными исправлениями

CD Projekt Red выпустила обновление 1.21 для Cyberpunk 2077. Обновление доступно на ПК, консолях и Stadia. Hotfix 1.21 включает многочисленные улучшения и исправления направленные на стабильность и производительность игры, а также игровой процесс. Исправлены известные ошибки в квестах и открытом мире. Улучшен геймплей и визуальные эффекты. Теперь в японской версии игры для PlayStation 4 игроки могу выбирать стикеры в фоторежиме. Добавлены улучшения для управления памятью, что обеспечит количество сбоев и многое другое.

Ознакомиться с полным списком обновления можно на официальном сайте игры.
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