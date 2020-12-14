CD Projekt Red выпустила патч 1.04 для Cyberpunk 2077

С момента запуска игры Cyberpunk 2077, в техническую поддержку поступило большое количество жалоб на баги и недочеты.

CD Projekt Red выпустила патч версии 1.04, который исправляет ошибки и проблемы с производительностью. В данный момент патч доступен только на платформе PC и PlayStation, владельцам консоли Xbox придется ждать согласования с Microsoft.

Патч 1.04 исправляет множество мелких ошибок в миссиях, из-за которых дальнейших прогресс был невозможен. Исправлены ошибки с транспортными средствами и анимацией. Улучшена стабильность игры и устранены сбои. С полным списком исправлений можно ознакомится на официальном сайте игры.