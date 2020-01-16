CD Projekt перенесла дату выхода Cyberpunk 2077

2020-01-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Cyberpunk 2077; [79]
Игровая компания CD Projekt объявила, что переносят релиз Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.

Со слов компании, проект Cyberpunk 2077 уже готов и можно играть, но разработчикам еще есть над чем работать, так как при каждом тестирования находят мелкие недочеты и баги игры.

Мы находимся на той стадии, когда игра завершена и можно играть, но все еще есть над чем работать. Найт Сити это огромный город, полный историй, контента и локаций, которые можно посетить. Из-за такого масштаба и комплексности нам нужно больше времени, чтобы закончить с тестированием, починкой и полировкой. Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стал нашим лучшим творением в этом поколении и отсрочка релиза даст нам необходимое время, чтобы сделать игру идеальной, — разработчики CD Projekt.


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