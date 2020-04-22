CS: GO устанавливает очередной рекорд онлайна в Steam

CS: GO с 2012 года остается одной из самых популярнейших шутеров. Первый рекорд онлайна был зафиксирован 2015 года, тогда онлайн держался на уровне 700 тысяч игроков. Затем в 2019 рекорд был установлен на отметке одного миллиона игроков.

Конкурентом шутера являются игры Dota 2 и PUBG. Первое место долгое время занимала Dota 2. CS: GO теперь вышла на первое место с с рекордным количеством одновременных пользователей 1 миллион 308 тысяч.

CS: GO является бесплатным шутером от первого лица и доступен для загрузки в магазине Steam.