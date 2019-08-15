CTI Omni – правильное решение для вашего бизнеса

Современные технологии развиваются невероятными темпами и вместе с ними совершенствуются и различные инструменты, позволяющие получить максимальную эффективность в развитии вашего бизнеса. Кажется, пришло время начать пользоваться новыми инструментами и сделать значительный шаг вперед. Не знаете как? Давайте вместе попробуем ответить на данный вопрос.

E-mail

Web-чат

Мессенджеры

Социальные сети

Мобильное приложение

Если вы не знаете, с чего начать совершенствование своего бизнеса, то обязательно обратите внимание на уникальную платформу CTI Omni, позволяющая получить максимальную автоматизацию омниканального обслуживания в контакт-центрах. Что это дает? Вы получаете обработку клинтских запросов контактного центра везде:

Эффективное использование всех каналов коммуникции

Существенный рост продаж

Повышение лояльности клиентов

Снижение операционных затрат

Всю необходимую информацию вы можете получить на сайте cti-omni.ru , где есть возможность протестировать демо-версию данного инструмента. Другими словами, CTI Omni позволяет превратить ваш контактный центр в практически идеальный инструмент продаж. Какие плюсы? Их достаточно большое количество, предлагаем познакомиться с несколькими из них:И это лишь малая часть того, что получает пользователи CTI Omni. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу вы легко сможете разобраться в тонкостях работы данного инструмента. Данный продукт был разработан специалистами компании CTI. Другими словами, если вам необходимо качественно решение для обслуживания запросов клиентов контакт-центра и не зависеть от голосовой платформы, то это отличный вариант.

Отдельное внимание следует уделить тому, что вы можете выбрать лишь то, что вам действительно необходимо, и помогут в этом эксперты CTI, которые подберут оптимальный функционал лишь под те задачи, которые вам действительно необходимы, учитывая все ваши потребности. Согласитесь, когда перед вашими операторами открывается возможность одновременно обрабатывать обращения сразу из шести каналов (email, чат на сайте, WatsApp, Tekegram, Facebook, ВКонтакте) вы получаете существенное преимущество практически во всем и получаете максимальную эффективность работы от ваших сотрудников. Кажется, пришло время в серьез задуматься о том, чтобы усовершенствовать свой бизнес и начать двигаться в одну ногу со временем. Следует понимать, что рано или поздно, хотите вы того или нет, придете к подобным решениям. Так для чего растягивать время, когда можно начать пользоваться всем этим уже сегодня? В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.