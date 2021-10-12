Call Of Duty: Vanguard раскрывает подробности кампании

Сегодня стало известно больше подробностей о кампании Call of Duty: Vanguard. В Call of Duty: Vanguard игроки будут играть за Артура Кингсли, Полину Петрову, Лукаса Риггса и Уэйда Джексона.

Учитывая характер этого приключения спецназа, которое происходит в нескольких местах, эти персонажи начинают по своему собственному сценарию и в конечном итоге объединяются, чтобы переместиться в чрево зверя. По сути, это позволяет истории охватить гораздо больше, чем часто исследуемый путь в Берлин, приводя нас к Тихому океану и другим менее изученным сегментам Второй мировой войны. Также это означает, что мы почти наверняка получим одну из тех классных миссий по проникновению, которые отличаются от стандартных сегментов перестрелки.