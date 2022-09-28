Call of Duty: Modern Warfare 2 бьет рекорды онлайна ещё до релиза

Недавно прошла закрытая бета шутера Call of Duty: Modern Warfare 2, в которой могли принять участие только те геймеры, которые оформили предварительный заказ. Оказалось, что шутер настолько заинтересовал аудиторию, что прямо в ходе бета-тестирования игра поставила сразу несколько рекордов — например, разработчики заявили, что данная часть шутера собрала больше всего геймеров за всю историю существования франшизы. Это отличный результат, ведь на самом деле на релизе будет ещё больше геймеров, плюс некоторые пользователи ещё просто не успели оформить предварительный заказ или ждут игру на релизе, так что у проекта есть все шансы побить все возможные рекорды. Но и это не самое интересное, ведь на самом деле у Call of Duty: Modern Warfare 2 есть еще несколько важных рекордов, на которые тоже стоит обратить внимание.

Разработчики видеоигры заявили, что Call of Duty: Modern Warfare 2 уже может похвастаться самым большим количеством сыгранных матчей в истории франшизы. Правда, здесь стоит уточнить, что на самом деле речь идёт не обо всей франшизе, а только о тех частях, которые выпускались в формате бета-тестирования и это рекорды именно по закрытой бете. Также это бета-версия игры, которая во франшизе собрала наибольшее количество сыгранных геймерами часов. Получается, что аудитория была крайне активной, демонстрировала внушительный онлайн и, судя по всему, это принесет свои плоды на момент релиза. Вопрос только в том, как после такого успеха дальше выпускать игры.