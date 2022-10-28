Call of Duty: Modern Warfare 2 ушла в релиз с отличной оптимизацией

Журналисты, которые заранее получили доступ к сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2, рассказали об уровне оптимизации видеокарты на разных платформах. Оказалось, разработчикам проекта удалось весьма адекватно доработать виртуальный мир, чтобы игра не потребляла слишком уж много ресурсов, и в конечном итоге на видеокарте RTX 3060 Ti можно играть в 4К на самых высоких настройках графики со стабильной частотой кадров на уровне 60 FPS. Это крайне приятно, так как далеко не все современные шутеры можно запустить в 4К на видеокарте фактически начального уровня прошлого поколения. С другой стороны, на консолях ситуация оказалась тоже достаточно привлекательной, так что фанаты играть в шутеры с геймпадом получили возможность выйти на уровень киберспорта.

Например, на консоли PlayStation 5 можно в Call of Duty: Modern Warfare 2 получить 120 кадров в секунду в 1080р и с комфортом играть с максимально плавной картинкой. Безусловно, в 4К тоже играть можно, частота кадров на 60 FPS вам гарантирована, но речь только о консолях нового поколения. Если же пользователь хочет поиграть на консоли прошлого поколения от Sony или Microsoft, то стоит приготовится к менее привлекательной картинке. Всё же сейчас разработчики стараются оптимизировать свои продукты под нужды геймеров с новыми видеокартами и консолями, а старые платформы постепенно уходят в историю. Будем надеяться, что с мультиплеером тоже всё будет хорошо и без проблем с частотой кадров.
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