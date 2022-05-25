Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет осенью

Как сообщает Eurogamer, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) выйдет этой осенью, 28 октября, примерно на неделю раньше, чем прошлогодняя игра Call of Duty: Vanguard. Трейлер демонстрирует персонажей которые будут задействованы в игре, а также новую карту, игровой процесс к сожалению не был показан. Бета-тестирование игры должно пройти за несколько недель до запуска.

Оперативная группа 141 возвращается с глобальным отрядом легендарных ветеранов, в число которых входят капитан Джон Прайс, Саймон «Призрак» Райли, Джон «Соуп» МакТавиш, Кайл «Газ» Гаррик и полковник мексиканского спецназа Алехандро Варгас.