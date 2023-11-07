Call of Duty: Modern Warfare III получит поддержку DLSS 3 на релизе

Западные журналисты сегодня официально сообщили, что видеоигра Call of Duty: Modern Warfare III будет одной из немногих новых игр, которые будут запущены в этом месяце с поддержкой передовой технологии NVIDIA DLSS для значительного увеличения производительности. Если верить данным, опубликованным зарубежными пользователями в сети, последняя часть популярной серии, которая выйдет 10 ноября на ПК и консолях, предоставит пользователям возможность повысить производительность в играх до 1,8 раза. Правда, это возможно исключительно на ПК благодаря поддержке передовой технологии DLSS 3, тогда как на консолях такой возможности не будет.

При этом геймеры данной новости не совсем довольны по достаточно простой причине — разработчики вместо того, чтобы делать оптимизацию для своих проектов и позволять пользователям играть с комфортом, делают упор на технологии растягивания изображения, благодаря чему говорить о каком-то высоком уровне частоты кадров без задействования различных хитростей даже говорить не стоит. Конечно, хочется, чтобы игры работали сразу из коробки хорошо и с высокой частотой кадров, но, видимо, стоит свыкнуться с той мыслью, что теперь пользователям стоит учитывать запуск игр нового поколения исключительно с учётом DLSS. Это необходимо даже тем, у кого компьютер достаточно производительный, потому что в противном случае на своей дорогой системе они не увидят той самой заветной частоты. Интересно, как геймеры это воспримут.
OpenAI купила разработчиков аналога Minecraft…
Компания OpenAI, которую все знаю по чат-боту ChatGPT, объявила о приобретении небольшой компании Global …
Появились первые скриншоты Hogwarts Legacy для Nintendo Swit…
Достаточно популярная видеоигра Hogwarts Legacy выходит на Nintendo Switch в следующем месяце, и релиз, н…
Cyber Citizen Shockman 2: A New Menace выйдет в свет 22 сент…
Сегодня независимый издатель Ratalaika Games совместно со студией Shinyuden официально сообщили о запуске…
В сети появились данные про торговый знак Grand Theft Auto V…
Вчера в интернете появились новости о том, что на сайте Австралийского государственного регулятора была з…
Разработчики поведали о деталях запуска Gedonia 2…
Олег Казаков, разработчик видеоигры Gedonia 2, первая часть которой успешно вышла в 2020 году и продалась…
Epic Games Store мотивирует разработчиков повышенной прибыль…
Сегодня появилась крайне интересная информация о платформе Epic Games Store, которая должна понравиться м…
Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox в этом году…
Существует большая группа геймеров, которые до сих пор не имели возможности ощутить радость от прохождени…
Grand Theft Auto 6 получит более реалистичные анимации…
Сегодня достаточно авторитетное иностранное издание заявило, что видеоигра Grand Theft Auto 6 будет предо…
Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor