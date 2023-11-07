Call of Duty: Modern Warfare III получит поддержку DLSS 3 на релизе

При этом геймеры данной новости не совсем довольны по достаточно простой причине — разработчики вместо того, чтобы делать оптимизацию для своих проектов и позволять пользователям играть с комфортом, делают упор на технологии растягивания изображения, благодаря чему говорить о каком-то высоком уровне частоты кадров без задействования различных хитростей даже говорить не стоит. Конечно, хочется, чтобы игры работали сразу из коробки хорошо и с высокой частотой кадров, но, видимо, стоит свыкнуться с той мыслью, что теперь пользователям стоит учитывать запуск игр нового поколения исключительно с учётом DLSS. Это необходимо даже тем, у кого компьютер достаточно производительный, потому что в противном случае на своей дорогой системе они не увидят той самой заветной частоты. Интересно, как геймеры это воспримут.