Call of Duty: Modern Warfare III теперь поддерживает DLSS 3

Сегодня компания Sledgehammer Games выпустила внеочередное обновление для игры Call of Duty: Modern Warfare III — проект получил апдейт версии 1.33, в котором были исправлены различные ошибки и внесены изменения в баланс, о которых многие геймеры так долго просили. Однако основное изменение касается игроков на ПК, которые теперь могут активировать технологию NVIDIA DLSS 3 во всех режимах. К сожалению, ранее по техническим причинам данная технология была доступна исключительно в сюжетной кампании. Разработчики заявили, что на флагманской видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090 игра работает практически на 125 кадров в секунду при нативном разрешении 4K на экстремальных настройках графики.

Активация DLSS Super Resolution и DLSS Frame Generation повышает частоту кадров до отметки в 206,5 FPS, то есть прирост частоты кадров составляет 1,66 раза. Повышение производительности у видеокарты RTX 4080 незначительно выше (1,78 раза), тогда как на RTX 4070 частота кадров увеличивается в 1,89 раза. Call of Duty: Modern Warfare III также поддерживает технологию DLAA, поэтому игроки с достаточно производительной системой могут включить технологию вместе с Frame Generation для достижения оптимального качества изображения и частоты кадров. При этом стоит сказать, что довольно странно, что данные технологии не поддерживались игрой на момент релиза, так как по сути это всего лишь доработанная предыдущая версия шутера. И передовые технологии там уже есть.