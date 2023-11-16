Call of Duty: Modern Warfare III теперь поддерживает DLSS 3

Активация DLSS Super Resolution и DLSS Frame Generation повышает частоту кадров до отметки в 206,5 FPS, то есть прирост частоты кадров составляет 1,66 раза. Повышение производительности у видеокарты RTX 4080 незначительно выше (1,78 раза), тогда как на RTX 4070 частота кадров увеличивается в 1,89 раза. Call of Duty: Modern Warfare III также поддерживает технологию DLAA, поэтому игроки с достаточно производительной системой могут включить технологию вместе с Frame Generation для достижения оптимального качества изображения и частоты кадров. При этом стоит сказать, что довольно странно, что данные технологии не поддерживались игрой на момент релиза, так как по сути это всего лишь доработанная предыдущая версия шутера. И передовые технологии там уже есть.