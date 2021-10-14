Call of Duty Vanguard получит шикарный режим с зомби

По мере прохождения режима и выполнения заданий вы будете находить предметы под названием «Жертвенные сердца». Вы можете предложить их на Алтаре Заветов, чтобы получить доступ к случайным улучшениям, которые изменят ваш стиль игры. Одно из этих улучшений перезарядит ваше оружие, пока оно находится в кобуре, а другое позволит вам превратить зомби во временных союзников. Любой опыт, полученный вами во время игры в Zombies, будет засчитан в Batte Pass Vanguard, который также разделяет прогресс между многопользовательской игрой и Warzone. Режим также будет поддерживать кроссплатформенную игру между разными консолями. Как упоминалось выше, Vanguard выйдет 5 ноября — игра будет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, ПК, Xbox One и Xbox Series X / S.