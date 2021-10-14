Call of Duty Vanguard получит шикарный режим с зомби

В преддверии релиза, 5 ноября, мы видели краткие обзоры элементов одиночной и многопользовательской игры Call of Duty Vanguard. А в четверг издатель Activision поделился новым трейлером и сообщениями в блоге, в которых предлагается впервые взглянуть на грядущий режим Zombies в игре. Режим Vanguard Zombies, разработанный Treyarch, связан с сюжетной линией Dark Aether, заложенной в Black Ops Cold War. Спустя год после решительного поражения в Сталинградской битве нацистский офицер по имени оберфюрер Вольфрам фон Лист находит таинственный артефакт, который связывает его с существом по имени Кортифекс, что позволяет ему призвать армию нежити. Вам и еще троим игрокам предстоит пробраться через руины Сталинграда и остановить его.

По мере прохождения режима и выполнения заданий вы будете находить предметы под названием «Жертвенные сердца». Вы можете предложить их на Алтаре Заветов, чтобы получить доступ к случайным улучшениям, которые изменят ваш стиль игры. Одно из этих улучшений перезарядит ваше оружие, пока оно находится в кобуре, а другое позволит вам превратить зомби во временных союзников. Любой опыт, полученный вами во время игры в Zombies, будет засчитан в Batte Pass Vanguard, который также разделяет прогресс между многопользовательской игрой и Warzone. Режим также будет поддерживать кроссплатформенную игру между разными консолями. Как упоминалось выше, Vanguard выйдет 5 ноября — игра будет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, ПК, Xbox One и Xbox Series X / S.