Call of Duty Vanguard соединят с Warzone на неделю позже

Довольно неожиданно компания Activision отложила выпуск обновления первого сезона Call of Duty Vanguard и Warzone Pacific примерно на неделю. Теперь издатель планирует сделать обе версии доступными 8 декабря, а не 2 и 3 декабря, как планировалось ранее, что многим геймерам не очень уж и понравилось — всё же многие ждали запуска нового антивируса, а теперь его придётся ждать ещё на неделю дольше. Кроме того, компания Activision не указала причину задержки — просто заявила, что запуск будет на почти семь дней позже. Возможно, это как-то связано с проблемами компании на фоне скандалов о неравноправии в компании и различных трудностях, которые встают на пути у крупнейшего в мире издателя видеоигр. С другой стороны, если проект был завершен и слияние двух игр давно прописано, то при чём тут скандалы?

Согласно сообщению из официального аккаунта Call of Duty в Twitter, первое сезонное обновление Vanguard включает в себя новые карты и режимы, обновление игрового режима «Зомби» и добавление нового снаряжения и оружия для игроков. Кроме того, крупнейшее событие Warzone Pacific добавляет карту под названием Caldera в популярную королевскую битву Activision — она в корне отличается от оригинального Верданска, так что геймплей должен измениться на корню, ведь аудитория получит совершенно новую локацию с множеством новых тактик. А если у вас есть копия Vanguard, вы получите шанс сыграть на новом поле битвы на 24 часа раньше всех, что тоже приятно — можно изучить интересные локации раньше остальных.